Ученые связали возникновение рака пищевода с употреблением чая

Ученые связали развитие рака пищевода с употреблением горячего чая. Профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание входит в десять основных причин смерти в мире.

Ученые связали развитие рака пищевода с употреблением горячего чая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Cumhuriyet .

Наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.

Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание входит в десять основных причин смерти в мире. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто.

«Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз», — отметил Герал.

Врач посоветовал не пить чай, если он горячий настолько, что стакан невозможно взять в руку. Лучше подождать три-четыре минуты. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день.

Очень горячее запивать холодной водой также опасно. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака, добавил эксперт.

Он подытожил, что важнейший признак этой болезни — нарушение глотания. В таком случае лучше немедленно обратиться к врачу для обследования.