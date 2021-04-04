СМИ опубликовали фото с места аварии с тремя погибшими под Рязанью

СМИ опубликовали фото с места аварии с тремя погибшими под Рязанью. В результате аварии автомобиль был полностью уничтожен. На месте работали спасатели.

СМИ опубликовали фото с места аварии с тремя погибшими под Рязанью. Кадры с места ДТП опубликовал Life .

В результате аварии автомобиль был полностью уничтожен. На месте работали спасатели.

Напомним, авария произошла утром 4 апреля. 33-летний житель Рыбновского района, управляя легковым автомобилем Mercedes, двигался в сторону Рязани. По предварительной информации, он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области.

В результате происшествия водитель и две пассажирки Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Появилось видео с места аварии.