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Появилось видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе
Появилось видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе. Видео опубликовано в соцсетях.

Появилось видео очевидцев с места смертельной аварии в Рыбновском районе. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль лежит на обочине. Он буквально раздавлен. Дорога усыпана обломками.

Напомним, в Рыбновском районе три человека погибли в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М5 «Урал».

СМИ опубликовали фото с места аварии.