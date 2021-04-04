Появилось видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе

Появилось видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе. Видео опубликовано в соцсетях.

Появилось видео очевидцев с места смертельной аварии в Рыбновском районе. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль лежит на обочине. Он буквально раздавлен. Дорога усыпана обломками.

Напомним, в Рыбновском районе три человека погибли в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М5 «Урал».

СМИ опубликовали фото с места аварии.