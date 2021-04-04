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Под Калугой на перроне сгорела электричка
Под Калугой на станции сгорел вагон электрички, которая должна была отправиться в Москву. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Под Калугой на станции сгорел вагон электрички, которая должна была отправиться в Москву. Видео с места ЧП опубликовал telegram-канал Baza.

Пожар случился в воскресенье, 4 апреля.

Никто из пассажиров не пострадал. Всех людей успели вовремя эвакуировать.

«Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец — Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда. На место были незамедлительно вызваны пожарные. На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается», — рассказали РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании.