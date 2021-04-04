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Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении сана Андрея Кураева
Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана.

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

При этом он ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Андрею Кураеву, чтобы изменить свои взгляды.

Напомним, 29 декабря 2020 года суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки «хулы на Церковь» и признал его подлежащим извержению из священного сана. Это произошло из-за поста Кураева в LiveJournal о протоиерее Александре Агейкине. Кураев дал «оскорбительную характеристику почившего от последствий коронавирусной инфекции протоиерея».