МВД разрабатывает закон о легализации положения мигрантов в России

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Концепция законопроекта одобрена правительством.

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — пояснили в пресс-центре МВД.

При этом меры административного воздействия в отношении этих граждан не будут применяться, а ранее принятые отменят. Концепция законопроекта одобрена правительством.

Сейчас на законодательном уровне в России институт «миграционной амнистии», позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует. При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране.

На урегулирование правового статуса направлен также закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Он вступит в силу 24 августа 2021 года.