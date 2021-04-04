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Мошенники придумали еще один способ обмана россиян
Мошенники стали использовать еще один способ получить деньги у жителей России. Под видом сотрудников банков они предлагают оформить вклад под высокий процент.

Мошенники стали использовать еще один способ получить деньги у жителей России. Под видом сотрудников банков они предлагают оформить вклад под высокий процент, сообщает РИА Новости.

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», — отметила специалист.

По ее словам, клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице.

В ЦБ пояснили, что с прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты: как правило, там гораздо больше денег, чем непосредственно на карте.

Конечный смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные банковской карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет. ЦБ советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.