Посольство США прекратит выдавать визы россиянам
С 12 мая визы будут выдавать в экстренном порядке только гражданам США. Россиянам визы выдатут, только если вопрос касается «жизни и смерти».
Посольство США прекращает выдачу виз россиянам. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства.
С 12 мая визы будут выдавать в экстренном порядке только гражданам США. Россиянам визы выдатут, только если вопрос касается «жизни и смерти».
Мера связана с ответными действиями МИДа России на санкции США.