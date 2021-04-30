В Сасове пьяный водитель чуть не устроил ДТП на железнодорожном переезде

Сасовские участковые при патрулировании автодороги «Берестянки-Трудолюбовка-Верхне-Никольское» остановили подозрительный ВАЗ-2107. Проводится проверка

В Сасове пьяный водитель чуть не устроил ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В пятницу, 29 апреля, сасовские участковые при патрулировании автодороги «Берестянки-Трудолюбовка-Верхне-Никольское» остановили подозрительный ВАЗ-2107, чем предотвратили ДТП на железнодорожном переезде.

За рулем оказался 45-летний житель Кустаревки. По словам полицейских, от водителя шел резкий запах алкоголя, он плохо стоял на ногах и шатался.

По факту инцидента полиция проводет проверку.