В Рязанской области задержали пьяную женщину на «Ладе»

Машина хаотично передвигалась по проезжей части. Автомобиль остановили, за рулем была пьяная 37-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

В Туме сотрудники регионального управления Росгвардии задержали пьяную женщину, которая была за рулем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы Тумы. На улице Ленина они обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 2115». Машина хаотично передвигалась по проезжей части.

Автомобиль остановили, за рулем была пьяная 37-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы вызвали на место инспекторов ДПС. Нарушительницу передали полиции.