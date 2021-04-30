В Рязанской области задержали иностранных наркокурьеров

В автомобиле обнаружили тайник, в котором нашли две пачки героина общей массой 567 грамм.

В Рязанской области задержали иностранных наркокурьеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Шацком районе на федеральной трассе «Москва-Урал» полицейские заблокировали KIA Optima, в котором находились два наркокурьера 24-х и 20 лет.

В автомобиле обнаружили тайник, в котором нашли две пачки героина общей массой 567 грамм.

Молодые люди, граждане иностранного государства, нелегально проживали в Москве и торговали героином. В их функции входила перевозка наркотика в другие регионы России и последующее распространение в виде «закладок».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).