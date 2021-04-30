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В Рязанской области пройдет автокросс «День победы»
9-10 мая на трассе «Семеновская» в Семеновском сельском поселении Рязанской области пройдет 55-й всероссийский автокросс «День Победы», посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

9-10 мая на трассе «Семеновская» в Семеновском сельском поселении Рязанской области пройдет 55-й всероссийский автокросс «День Победы», посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В рамках соревнований пройдут чемпионат России, второй этап кубка России, первый этап отбора на финал кубка России и открытый чемпионат Рязанской области Российской автомобильной федерации.

Автокросс пройдет в следующих классах автомобилей:

— «Т4-3» (грузовики «ЗИЛ-130») — второй этап чемпионата России;

— «Т1-2500» (полноприводное авто) — третий этап чемпионата России;

— «Т4-1» (грузовики «ГАЗ-51,52», авто «ГАЗель») — второй этап кубка РАФ;

— «Супер 1600» — первый этап отбора на финал кубка России;

— «Д2-Н» — первый этап отбора на финал кубка России;

— «Д2-классика» (заднеприводное авто) — первый этап отбора на финал кубка России;

— «Т4-2» (грузовики «ГАЗ-53») — открытый чемпионат Рязанской области;

— «Д-3-спринт» (супер-багги) — открытый чемпионат Рязанской области.

На соревнованиях планируется участие 80 спортсменов из Москвы и Московской области, Рязани, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Ульяновска, Нижнего Новгорода и других регионов. Для участия в автокроссе приглашены рязанские спортсмены — чемпион России в классе Т4-3 Вячеслав Свечников, победитель кубка России в классе Т4-2 Валерий Фролов, а также ульяновский спортсмен, чемпион России в классе Т1-2500 Биньямин Джепаев.

Соревнования продлятся два дня. В первый день, 9 мая, в 10:00 стартуют полуфинальные заезды. 10 мая программа соревнований включает торжественное открытие соревнований в 10:00, начало финальных заездов в 10:30 и награждение победителей и призеров соревнований в 15:00.