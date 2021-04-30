В Рязанской области появится новое почетное звание

Учреждается звание «Почетный рационализатор Рязанской области». Обязательное требование к соискателю нового звания — разработка и внедрение в производство не менее 20 рационализаторских предложений, которые вносят существенный вклад в совершенствование производства, повышение производительности труда, улучшение качества продукции.

На заседании облдумы в четверг, 29 апреля, депутаты утвердили изменения в Закон «О наградах Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Закон дополнили положением, в соответствии с которым учреждается звание «Почетный рационализатор Рязанской области». Инициаторами введения новой награды стали представители областного отделения «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов», численность которого в регионе превышает три тысячи человек.

Обязательное требование к соискателю нового звания — разработка и внедрение в производство не менее 20 рационализаторских предложений, которые вносят существенный вклад в совершенствование производства, повышение производительности труда, улучшение качества продукции. Еще одно условие для получения награды — многолетняя плодотворная рационализаторская деятельность. Инициатива по учреждению новой награды в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Звание уже вручается в Татарстане, Чувашии, Костромской и Самарской областях. В Рязанской области закон вступит в силу 1 января 2022 года.