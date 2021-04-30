В Рязани прошел автопробег пожарной техники

Традиционная акция посвящена Дню образования пожарной охраны. В состав колонны вошли современные образцы техники — автоцистерны, пожарные лестницы, квадроциклы.

В пятницу, 30 апреля, в Рязани прошел автопробег пожарной техники. Традиционная акция посвящена Дню образования пожарной охраны.

Колонна спецтехники начала движение от пожарно-спасательной части №1, расположенной на улице Семинарской, далее проследовала до площади Ленина, проехала по Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Гагарина, Семашко, Халтурина, Куйбышевскому шоссе.

Конечной точкой маршрута стал Учебно-методический центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, расположенный в Южном промузле, где запланированы торжественные мероприятия.

В состав колонны вошли современные образцы техники — автоцистерны, пожарные лестницы, квадроциклы.