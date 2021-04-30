В Минздраве ужесточат медосмотр для водителей

При получении водительского удостоверения водителям предстоит пройти исследование на хронический алкоголизм и наличие психоактивных веществ.

В Минздраве ужесточат медосмотр для водителей при получении или замене водительского удостоврения. Об этом пишет «Коммерсант».

По новым правилам водителей обяжут сдавать кровь для проверки на хронический алкоголизм. На исследование отправят граждан, у которых врач заметил признаки данного заболевания.

При положительном результате водителя направят в наркодиспансер для постановки диагноза. Для тех, кто восстанавливает водительское удостоверение после лишения за пьяную езду, процедура станет обязательнй.

Водителям, у которых врач выявил признаки наркозависимости, предстоит пройти исследование на наличие в организме психоактивных веществ — опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.

Планируется, что нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.