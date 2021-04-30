В Минздраве ужесточат медосмотр для водителей при получении или замене водительского удостоврения. Об этом
По новым правилам водителей обяжут сдавать кровь для проверки на хронический алкоголизм. На исследование отправят граждан, у которых врач заметил признаки данного заболевания.
При положительном результате водителя направят в наркодиспансер для постановки диагноза. Для тех, кто восстанавливает водительское удостоверение после лишения за пьяную езду, процедура станет обязательнй.
Водителям, у которых врач выявил признаки наркозависимости, предстоит пройти исследование на наличие в организме психоактивных веществ — опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.
Планируется, что нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.