В МЧС рассказали о штрафах за шашлык

Отмечается, что к нарушителям применят административную ответственность, им грозят штрафы до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей. Если пожар, возникший от приготовления шашлыка, принесеи крупный ущерб, грозит уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

За приготовление шашлыка в майские праздники в запрещенных местах могут грозить штрафы и лишение свободы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что к нарушителям применят административную ответственность, им грозят штрафы до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей. Если пожар, возникший от приготовления шашлыка, принесеи крупный ущерб, грозит уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

В МЧС добавили, что в жаркую и сухую погоду лучше не разжигать мангалы и костры, особенно с горючими жидкостями. Также в местах отдыха запрещается оставлять обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами и бросать пустые бутылки, стекла и другой мусор, особенно на солнечных полянах.

Напомним, противпожарный режим в Рязанской области ввели с 27 апреля.