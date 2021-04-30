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В Госдуме предложили давать первокурсникам бесплатно общежитие
Депутат Иван Сухарев пояснил, что снижение доходов в связи с пандемией коронавируса не должно быть препятствием для получения образования.

В Госдуме предложили давать первокурсникам бесплатно общежитие. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежитий первокурсников 2021 года.

Сухарев отметил, что в связи с пандемией коронавируса доходы населения снизились. Также пострадали сферы торговли и ресторанный бизнес, в которых студенты находили себе подработку.

Депутат пояснил, что эти обстоятельства не должны влиять на возможность получения образования, поэтому задача государства — поддержать будущих студентов, особенно иногородних, которые вынуждены тратить деньги на жилье.