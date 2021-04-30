В ДТП в Сараях пострадал ребенок
Около 13:00 в Сараях столкнулись «Москвич-2141» и BAW Fenix. «Москвич», отъезжая от больницы, не пропустил второй автомобиль. От удара «Москвич» отбросило в сторону, машина врезалась в столб.
В пятницу, 30 апреля, в Сараевском районе столкнулись две машины. Пострадал несовершеннолетний, пишет ИД «
Около 13:00 в Сараях столкнулись «Москвич-2141» и BAW Fenix. «Москвич», отъезжая от больницы, не пропустил второй автомобиль. От удара «Москвич» отбросило в сторону, машина врезалась в столб.
В ДТП пострадал ребенок, который ехал без удерживающего детского кресла. Его отправили в больницу. За медпомощью обратился водитель легковушки. В BAW Fenix никто не пострадал.
Машины получили сильные повреждения.