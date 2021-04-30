\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
14°
Сбт, 01
11°
Вск, 02
12°
ЦБ USD 74.85 0.47 01/05
ЦБ EUR 90.59 0.44 01/05
Нал. USD 74.80 / 77.00 15:16
Нал. EUR 90.40 / 90.98 16:45
Новости
Публикации
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
1 час назад
173
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
Вчера 16:48
1
6 758
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
3 128
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 11:59
4 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В ДТП в Сараях пострадал ребенок
Около 13:00 в Сараях столкнулись «Москвич-2141» и BAW Fenix. «Москвич», отъезжая от больницы, не пропустил второй автомобиль. От удара «Москвич» отбросило в сторону, машина врезалась в столб.

В пятницу, 30 апреля, в Сараевском районе столкнулись две машины. Пострадал несовершеннолетний, пишет ИД «Пресса».

Около 13:00 в Сараях столкнулись «Москвич-2141» и BAW Fenix. «Москвич», отъезжая от больницы, не пропустил второй автомобиль. От удара «Москвич» отбросило в сторону, машина врезалась в столб.

В ДТП пострадал ребенок, который ехал без удерживающего детского кресла. Его отправили в больницу. За медпомощью обратился водитель легковушки. В BAW Fenix никто не пострадал.

Машины получили сильные повреждения.