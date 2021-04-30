В центре Рязани водители маршруток чуть не спровоцировали ДТП

Очевидец выложил в сеть видео, где маршрутка и коммерческий автобус нарушают ПДД. Полиция прокомментировала ролик.

В центре Рязани водители маршруток чуть не спровоцировали ДТП. Видео выложил в сеть очевидец.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, на площади Театральной. На кадрах видно, что автобус коммерческого маршрута отъезжает от остановки и перегораживает путь автомобилю автора видео, который двигался по левой полосе.

Также в конце ролика видно как другая маршрутка на светофоре поворачивает налево с правого ряда.

В рязанской Госавтоинспеции прокомментировали инцидент.

«По факту размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором усматриваются нарушения требований ПДД со стороны водителей автобусов, Госавтоинспекцией проводится проверка. Нарушителям грозит административная ответственность», — говорится в сообщении.