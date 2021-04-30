В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, чтобы отдохнуть или культурно развлечься. Корреспондент РЗН. Инфо выяснил, куда на короткое время можно отправиться без больших трат, а то и бесплатно.
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, чтобы отдохнуть или культурно развлечься. Корреспондент РЗН. Инфо выяснил, куда на короткое время можно отправиться без больших трат, а то и бесплатно.
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