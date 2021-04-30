Рязанская облдума утвердила компенсацию расходов на оплату вывоза ТКО

До начала работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сельские специалисты получали компенсацию за вывоз мусора в составе расходов на оплату жилых помещений, а затем эта позиция стала отражаться в коммунальных расходах и «выпала» из состава платежей, по которым предоставляется компенсация. Теперь компенсация специалистам, работающим на селе, будет предоставляться в полном объеме.

В в четверг, 29 апреля, на заседании рязанской облдумы внесли ряд изменений в региональное законодательство. Так, утверждены изменения регионального законодательства в части компенсации расходов отдельных категорий граждан по вывозу мусора.

До начала работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сельские специалисты получали компенсацию за вывоз мусора в составе расходов на оплату жилых помещений, а затем эта позиция стала отражаться в коммунальных расходах и «выпала» из состава платежей, по которым предоставляется компенсация. Теперь компенсация специалистам, работающим на селе, будет предоставляться в полном объеме.

В компенсацию расходов на коммунальные услуги включили и расходы по обращению с ТКО. Кроме того, утвержденными поправками расширен перечень специалистов, работающих в сельской местности, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Компенсация распространяется на руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).