РНПК обновила парк пожарной техники

В пятницу, 30 апреля, в день пожарной охраны, рязанская нефтеперерабатывающая компания пополнила парк пожарной техники управления пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ ООО «РН-Пожарная безопасность» новыми автомобилями — насосной станцией пожаротушения и тремя автоцистернами.

В пятницу, 30 апреля, в день пожарной охраны, рязанская нефтеперерабатывающая компания пополнила парк пожарной техники управления пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ ООО «РН-Пожарная безопасность» новыми автомобилями — насосной станцией пожаротушения и тремя автоцистернами. Транспортные средства оснащены современным оборудованием для оперативной локализации возгорания любого характера. Техника призвана повысить промышленную безопасность производства и обезопасить население города.

Насосная станция ПНС-130 предназначена для подачи воды по магистральным линиям для питания автонасосов, автоцистерн и передвижных лафетных стволов, а также для создания запаса воды при тушении крупных пожаров. Автомобиль оборудован насосом высокого давления производительностью 130 литров в секунду и пожарным рукавом большого сечения, способного подавать воду на большие расстояния (2-3 км) к месту пожара.

Автоцистерны 7,0-7,0 на базе КАМАЗа 65115-50 предназначены для тушения пожаров, а также для доставки к месту возгорания боевого расчета, пожарно-технического вооружения, воды и пенообразователя. Автомобили оборудованы пожарным насосом производительностью 70 литров в секунду, емкостями для хранения пенообразователя и пожарно-техническим вооружением.

Рязанская НПК регулярно обновляет парк пожарной техники ООО «РН-Пожарная безопасность» в рамках модернизации и оснащении подразделений пожарной охраны. В настоящее время пожарная техника проходит процедуру регистрации в ГИБДД и в скором времени заступит на боевое дежурство.

Управление пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ ООО «РН-Пожарная безопасность» стоит на страже безопасности АО «РНПК». В состав управления входят два пожарных подразделения: ПЧ-7 и ПЧ-8. Численность пожарной охраны предприятия составляет 232 единицы. На вооружении Управления находится 20 единиц пожарной техники.