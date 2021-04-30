В Рязань прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Выставка посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция тематически распределена по вагонам поезда. В каждом из них представлена уникальный история, в которой переплетены события военных лет и воспоминания людей — довоенное время, дорога на фронт, концлагерь, бронепоезд и возвращение домой.

В пятницу, 30 апреля, на железнодорожный вокзал «Рязань-2» прибыл передвижной музей «Поезд Победы».

Выставка посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция тематически распределена по вагонам поезда. В каждом из них представлена уникальный история, в которой переплетены события военных лет и воспоминания людей — довоенное время, дорога на фронт, концлагерь, бронепоезд и возвращение домой.

При создании экспозиции использованы как традиционные, так и инновационные форматы — объемный звук, спецэффекты, голограммы, виртуальная реальность, киносъемка, трехмерная графика. Организаторами проекта выступили министерство науки и высшего образования, ОАО «Российские железные дороги», историко-художественная мастерская «Невский баталист» и медиа-группа «Красный квадрат».

На открытие передвижной выставки приехал губернатор Николай Любимов. Он отметил, что музей — уникальный масштабный проект над которым работал большой творческий коллектив.

«Для нас это почетно в преддверии Дня Победы первыми присоединиться к этой замечательной всероссийской акции. Жители нашего региона мужественно сражались и защищали рубежы столицы, внесли значимый вклад в успехи контрнаступления советской армии в битве за Москву и других судьбоносных сражениях Великой Отечественной войны.

Боль, трагедию людей и их подвиг — все это можно ощутить в этом музее. Чем больше таких проектов, тем лучше наше молодое поколение понимает через что прошла наша страна и наш народ, и какой подвиг совершили наши отцы и деды», — подчеркнул губернатор. Представитель творческой группы «Красный Квадрат» Александра Никулина отметила, что Рязань стала первым городом, где музею уделили большое внимание.

«Это музей не за стеклом, здесь все можно потрогать, посидеть с нашими экспонатами, посмотреть медали, карты, книги. Это уникальная выставка», — добавила она. Исполняющий обязанности рязанского регионального отделения всероссийской организации «Волонтеры победы» Артем Каранин добавил, что для молодежи важно не только знать историю, но чтить ее и передавать следующему поколению.

Завершилась церемония открытия передвижного музея «Поезд Победы» экскурсией для губернатора и рязанских волонтеров. Напомним, что музей пробудет в Рязани 2 дня. Он откроет свои двери для организованных групп школьников и студентов.

Примечательно, что билеты в «Поезд Победы» закончились еще до начала работы экспозиции.