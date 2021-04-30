В Рязани пожаловались на «неадекватного» водителя маршрутки

В 41 маршрутке школьница предъявила водителю проездной, после чего тот сказал девочке выйти. В сообщении отмечается, что водитель поехал только после того, как за ребенка заплатила пассажирка.

В Рязани пожаловались на «неадекватного» водителя маршрутки. Сообщение об этом появилось в соцсети.

По словам автора поста, в четверг, 29 апреля, в 41 маршрутке школьница предъявила водителю проездной, после чего тот сказал девочке выйти. В сообщении отмечается, что водитель поехал только после того, как за ребенка заплатила пассажирка.

«Потом мы минут 15 стояли на остановке, водитель отказывался кого-либо выпускать и впускать, брызжа слюной требовал деньги, так как ему показалось, что кто-то не заплатил», — говорится в посте.

Автор сообщил, что водитель требовал заплатить деньги, так как «ему показалось, что зашли вместо трех человек четверо».