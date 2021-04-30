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На Рязанском приборном заводе определили лучших молодых специалистов
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») завершился конкурс «Лучший молодой специалист АО «ГРПЗ» по итогам работы за 2020 год. Победителей и призеров конкурса определили в трех номинациях.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») завершился конкурс «Лучший молодой специалист АО «ГРПЗ» по итогам работы за 2020 год. Победителей и призеров конкурса определили в трех номинациях.

Победу в номинации «За профессионализм» одержала представитель филиала АО «ГРПЗ» — Касимовского приборного завода — менеджер по координации обучения Ольга Зотова. Работники АО «ГРПЗ» — инженер-технолог Максим Амелин и руководитель группы Максим Никифоров стали лучшими в номинациях «За научный подход в профессиональной деятельности» и «За активное участие в корпоративной жизни».

Конкурс «Лучший молодой специалист АО «ГРПЗ» проводится ежегодно Молодежным центром для выявления и поощрения молодых талантливых специалистов, обладающих высоким профессионализмом и успешно выполняющих трудовые обязанности, а также для повышения престижа инженерных профессий.

Кандидатуры выдвигают руководители заводских подразделений, они же заполняют анкеты, в которых оценивают своих молодых специалистов по различным критериям с помощью выставления баллов. Например, учитывается профессиональная компетентность, ответственность, знание специфики работы цеха или отдела, стремление к профессиональному росту, участие во внешнем и внутрифирменном обучении, в рационализаторской и изобретательской деятельности, научно-технических конференциях и конкурсах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

После обработки анкет Молодежный центр выявляет в каждой номинации трех призеров, набравших наибольшее количество баллов. Все они получают дипломы и денежное вознаграждение.