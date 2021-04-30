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Мэрия отказала построить три из четырех многоэтажек около ТЦ «Виктория плаза»
Один из проектов планировки улицы Цветной бульвар отклонили с учетом мнения жителей (на публичных слушаниях участники проголосовали против). Речь идет об участке, на котором планировали возвести три многоэтажных дома. Еще один проект планировки мэрия утвердила. Он касается возведения 10-этажного дома около поликлиники и подземной автостоянки на 48 машино-мест. Соответствующее заключение официально опубликовали в среду, 28 апреля.

Мэрия отказала построить три из четырех многоэтажек около ТЦ «Виктория плаза». Об этом сообщили в горадминистрации.

Один из проектов планировки улицы Цветной бульвар отклонили с учетом мнения жителей (на публичных слушаниях участники проголосовали против). Речь идет об участке, на котором планировали возвести три многоэтажных дома.

Еще один проект планировки мэрия утвердила. Он касается возведения 10-этажного дома около поликлиники и подземной автостоянки на 48 машино-мест. Соответствующее заключение официально опубликовали в среду, 28 апреля.

На публичных слушаниях собственники ветхих домов поддержали проект, а жители соседних многоэтажек выступили против. Подробнее о жителях домов, построенных в XIX веке крестьянами Троицкой слободы, читайте в разделе «Публикации».