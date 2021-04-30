Из рязанских кафе изъяли 83 литра незаконного алкоголя
Против собственников заведений возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.
Из рязанских кафе изъяли 83 литра незаконного алкоголя. Об этом
В ходе рейдовых мероприятий, в одном из кафе на улице Чкалова полицейские обнаружили 36 литров незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции.
Также, в кафе на улице Комбайновая изъяли 47 литров незаконного алкоголя.
Против собственников заведений возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.
Кроме этого, незаконный алкоголь обнаружили у двух рязанок — в Касимове у 56-летней жительницы изъяли 8,5 литров, а у 50-летней жительницы Полян — 0,5 литра спиртосодержащей продукции.
В отношении женщин возбудили административные производства по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.