Из рязанских кафе изъяли 83 литра незаконного алкоголя

Против собственников заведений возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.

Из рязанских кафе изъяли 83 литра незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдовых мероприятий, в одном из кафе на улице Чкалова полицейские обнаружили 36 литров незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции.

Также, в кафе на улице Комбайновая изъяли 47 литров незаконного алкоголя.

Против собственников заведений возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.

Кроме этого, незаконный алкоголь обнаружили у двух рязанок — в Касимове у 56-летней жительницы изъяли 8,5 литров, а у 50-летней жительницы Полян — 0,5 литра спиртосодержащей продукции.

В отношении женщин возбудили административные производства по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.