ГИБДД обратилась к рязанским водителям
Автоинспекторы посоветовали соблюдать правила обгона на трассах и следить за знаками и разметкой. Также рязанцам порекомендовали следить за скоростью и не садиться за руль пьяными.
Перед майскими праздниками ГИБДД Рязанской области обратилась к жителям региона. Рязанцам порекомендовали придерживаться трех правил.
Автоинспекторы посоветовали соблюдать правила обгона на трассах и следить за знаками и разметкой. Также рязанцам порекомендовали следить за скоростью и не садиться за руль пьяными.
В ГИБДД сообщили, что проведут рейды на участках, где транспортный поток наиболее активен.
О нарушителях попросили сообщать по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112.