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ГИБДД обратилась к рязанским водителям
Автоинспекторы посоветовали соблюдать правила обгона на трассах и следить за знаками и разметкой. Также рязанцам порекомендовали следить за скоростью и не садиться за руль пьяными.

Перед майскими праздниками ГИБДД Рязанской области обратилась к жителям региона. Рязанцам порекомендовали придерживаться трех правил.

Автоинспекторы посоветовали соблюдать правила обгона на трассах и следить за знаками и разметкой. Также рязанцам порекомендовали следить за скоростью и не садиться за руль пьяными.

В ГИБДД сообщили, что проведут рейды на участках, где транспортный поток наиболее активен.

О нарушителях попросили сообщать по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112.