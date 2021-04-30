Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников

В Татарстане и Башкирии выходной объявили 13 мая. В Крыму выходным днем будет 14 мая, в Дагестане и 13 и 14 мая.

Еще четыре региона региона объявили о дополнительных выходных. Это связано с мусульманским праздником Ураза-байрам, передает РИА Новости.

В Татарстане и Башкирии выходной объявили 13 мая. В Крыму выходным днем будет 14 мая, в Дагестане и 13 и 14 мая.

В регионах подписали соответствующие постановления.

Ранее сообщалось, что майские праздники продлятся в Пензенской области и Ставропольском крае из-за Радоницы.