Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников
В Татарстане и Башкирии выходной объявили 13 мая. В Крыму выходным днем будет 14 мая, в Дагестане и 13 и 14 мая.
Еще четыре региона региона объявили о дополнительных выходных. Это связано с мусульманским праздником Ураза-байрам, передает РИА Новости.
В Татарстане и Башкирии выходной объявили 13 мая. В Крыму выходным днем будет 14 мая, в Дагестане и 13 и 14 мая.
В регионах подписали соответствующие постановления.
Ранее сообщалось, что майские праздники продлятся в Пензенской области и Ставропольском крае из-за Радоницы.