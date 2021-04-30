Еще 51 рязанец заразился коронавирусом

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 51 случай коронавируса. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 809. За сутки вылечились 49 пациентов, всего 26 270. Умерли 3 человека, всего 452.

В России за сутки выявили 8 731 случай заражения, всего 4 805 288. За сутки выздоровели 8 406 пациента, всего 4 427 946. Скончались 397 человек, всего 110 128.