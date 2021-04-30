Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре
Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре. Прогноз
В ближайший час с сохранением до конца суток 30 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
В МЧС призвали рязанцев соблюдать правила безопасности: ограничить время нахождение на улице, при отключении электричества не использовать для освещения открытый огонь.
Водителей попросили быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.