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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре
Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о сильном ветре. Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайший час с сохранением до конца суток 30 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

В МЧС призвали рязанцев соблюдать правила безопасности: ограничить время нахождение на улице, при отключении электричества не использовать для освещения открытый огонь.

Водителей попросили быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.