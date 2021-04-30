Депутаты гордумы высадили деревья на Лыбедском бульваре

Акция приурочена ко Дню Победы и к 25-летию Рязанской городской думы. Юбилей орган местного самоуправления отмечает в этом году.

Депутаты Рязанской городской думы высадили деревья на Лыбедском бульваре.

Акция приурочена ко Дню Победы и к 25-летию Рязанской городской думы. Юбилей орган местного самоуправления отмечает в этом году.

«Клен — это традиционно рязанское дерево, воспетое Сергеем Есениным. Надеюсь, что все высаженные сегодня деревья примутся. Депутаты заинтересованы, чтобы в Рязани было больше зеленых зон. Озеленение города — наша приоритетная задача», — сказала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская.

«Дерево — это символ жизни, символ пробуждения. И сейчас, когда на улице весна, когда природа радуется, жизнь возрождается, очень символично, что мы сажаем деревья. Они будут расти на радость всем рязанцам», — пожелала заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы Елена Волкова.

Акции по озеленению будут продолжаться. Депутаты городской думы обратились к горожанам с просьбой бережно относиться к высаженным деревьям и не допускать фактов вандализма.