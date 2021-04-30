В Центральном агентстве недвижимости рассказали о работе в майские праздники

Офис будет открыт 3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая с 10:00 до 18:00.

В Центральном агентстве недвижимости рассказали о работе в майские праздники. Об этом рассказали в компании.

Офис будет открыт 3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая с 10:00 до 18:00.

«Мы не останавливаем работу», — отметили в Центральном агентстве недвижимости. Все основные этапы сделки специалисты по недвижимости проводят в прежнем режиме — показы квартир, выход объектов в рекламу, передача задатков и другое.

Такое решение было принято руководством компании, так как майские праздники — наиболее удобное время для клиентов, чтобы свободно ездить на просмотры объектов, в том числе домов и земельных участков, поскольку дачный сезон уже открыт.

Центральное агентство напоминило, что в компании работает большая команда профильных специалистов — юристов, ипотечных брокеров, отдел маркетинга. Клиенты могут прийти в офис и получить бесплатную юридическую консультацию, а также отправить заявку на выгодные ипотечные программы.