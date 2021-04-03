Жертва скопинского маньяка заявила, что ее обманула Собчак

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова считает, что помощники Ксении Собчак использовали ее ради персонального рейтинга телезвезды. Она добавила, что если бы заранее знала о формате разговора, точно бы не стала принимать участие в съемках.

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова считает, что помощники Ксении Собчак использовали ее ради персонального рейтинга телезвезды. Об этом в интервью « Известиям » рассказала сама девушка.

По словам Мартыновой, редакторы программы «Осторожно, Собчак» вышли на нее с предложением об интервью.

«Сказали, что Ксения горит идеей разговора со мной и хочет дать мне возможность максимально высказаться. Позже редактор написала, что есть еще формат фильма, но о том, что Мохов будет принимать в нем участие, речь не шла. Я считаю, что от меня это скрыли намеренно. Мне сказали, что в Скопине лишь снимут виды города и разговоры с местными жителями. Также мне дали понять, что главной героиней фильма буду я. В итоге меня показали минут 10, и то урывками», — пояснила женщина.

Она добавила, что если бы заранее знала о формате разговора, точно бы не стала принимать участие в съемках.

«Для меня всегда было важным не молчать. Когда я получила предложение от Ксении, я была рада возможности быть услышанной, потому что у ее канала огромная аудитория. Мне сказали, что программа будет посвящена несправедливости наказания и тому, что неприемлемо в цивилизованном мире проявлять интерес к маньяку и делать из него популярного героя. Для меня это стало окончательным аргументом для согласия на участие в съемках. Я думала, мы делаем доброе дело, — добавила Екатерина Мартынова. — Согласие на участие в фильме о маньяке я не давала».

Напомним, в России предложили изменить Уголовный кодекс. Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.