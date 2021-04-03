Жертва скопинского маньяка заявила, что ее обманула Собчак

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова считает, что помощники Ксении Собчак использовали ее ради персонального рейтинга телезвезды. Об этом в интервью «
По словам Мартыновой, редакторы программы «Осторожно, Собчак» вышли на нее с предложением об интервью.
«Сказали, что Ксения горит идеей разговора со мной и хочет дать мне возможность максимально высказаться. Позже редактор написала, что есть еще формат фильма, но о том, что Мохов будет принимать в нем участие, речь не шла. Я считаю, что от меня это скрыли намеренно. Мне сказали, что в Скопине лишь снимут виды города и разговоры с местными жителями. Также мне дали понять, что главной героиней фильма буду я. В итоге меня показали минут 10, и то урывками», — пояснила женщина.
Она добавила, что если бы заранее знала о формате разговора, точно бы не стала принимать участие в съемках.
«Для меня всегда было важным не молчать. Когда я получила предложение от Ксении, я была рада возможности быть услышанной, потому что у ее канала огромная аудитория. Мне сказали, что программа будет посвящена несправедливости наказания и тому, что неприемлемо в цивилизованном мире проявлять интерес к маньяку и делать из него популярного героя. Для меня это стало окончательным аргументом для согласия на участие в съемках. Я думала, мы делаем доброе дело, — добавила Екатерина Мартынова. — Согласие на участие в фильме о маньяке я не давала».
Напомним, в России предложили изменить Уголовный кодекс. Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.