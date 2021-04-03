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В УФСИН отреагировали на информацию о невыносимых условиях в рязанской колонии
В УФСИН прокомментировали информацию о невыносимых условиях в рязанской ИК-2. Ранее «Гулаг-инфо» по жалобе отца осужденного Морозова опубликовала заявление с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту истязания, бездействия в условиях, опасных для жизни и здоровья, неоказания медпомощи больному в колонии.

Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области прокомментировала информацию о невыносимых условиях в рязанской ИК-2. Об этом сообщает Vidsboku.

На сайте правозащитной организации «Гулаг-инфо» по жалобе отца осужденного Морозова, отбывающего наказание в ИК-2, опубликовано заявление на имя прокурора Ивана Панченко с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту истязания, бездействия в условиях, опасных для жизни и здоровья, неоказания медицинской помощи больному в исправительной колонии № 2, привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

«Информация о том, что осужденному Морозову не оказывается медицинская помощь, не соответствует действительности. Осужденный неоднократно проходил курс лечения в соответствии с его текущими медицинскими показаниями. В настоящее время находится под постоянным наблюдением медицинских работников. Состояние его здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении УФСИН.

В заявлении прокурору речь идет о том, что необходимые лекарства не выдаются из-за их отсутствия, осужденных заставляют работать бесплатно, на жалобы в администрации колонии не реагируют.

В УФСИН заявили, что в учреждении работает квалифицированный медицинский персонал, необходимые для лечения медикаменты имеются, а законные права и интересы осужденного соблюдаются в полном объеме.

«Условия его содержания также соответствуют утвержденным нормам и стандартам. Питание осужденных организовано согласно требованиям действующего законодательства», — добавили в пресс-службе.