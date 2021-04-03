В Спасском районе затопило мост вблизи деревни Острая Лука
В Спасском районе 3 апреля затопило мост в результате подъема воды в реке Истья, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Спасском районе 3 апреля затопило мост в результате подъема воды в реке Истья, сообщается на
Уровень воды над полотном моста составляет 50 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
Имеется объездной путь — по маршруту от Троицы по грунтовой дороге с использованием высокопроходимой техники, протяженностью 5,8 км.