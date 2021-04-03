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В Спасском районе затопило мост вблизи деревни Острая Лука
В Спасском районе 3 апреля затопило мост в результате подъема воды в реке Истья, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Спасском районе 3 апреля затопило мост в результате подъема воды в реке Истья, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Подтопление низководного моста произошло вблизи деревни Острая Лука, Ерофеевская Слобода.

Уровень воды над полотном моста составляет 50 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Имеется объездной путь — по маршруту от Троицы по грунтовой дороге с использованием высокопроходимой техники, протяженностью 5,8 км.