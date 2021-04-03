В СК рассказали о погибшем мужчине на улице Черновицкой в Рязани

В СК рассказали о погибшем мужчине на улице Черновицкой в Рязани. На вид погибшему 40-50 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В СК рассказали о погибшем мужчине на улице Черновицкой в Рязани. На вид погибшему 40-50 лет, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина лежал в районе теплотрассы, тело обнаружили жители дома. По факту смерти назначена доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства гибели, а также личность мужчины.

Напомним, тело мужчины обнаружили возле мусорных баков на улице Черновицкой.