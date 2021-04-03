В Шиловском районе появились мошенники, выманивающие деньги у пенсионеров

В Шиловском районе появились мошенники, выманивающие деньги у пенсионеров. Об этом предупреждают местные жители.

В Шиловском районе заметили мошенников, обманывающих пенсионеров. Об этом местные жители рассказали в соцсетях .

«Подходят к пенсионерам, спрашивают, какой возраст. Затем говорят, что губернатор выписал прибавку к пенсии в 3500 рублей. Дают фальшивые 5000 и просят сдачу 1500. Предупредите близких и знакомых», — говорится в посте.