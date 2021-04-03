В Рязанской области из-за подъема воды в реках закрыты 16 мостов

По состоянию на 3 апреля, в Рязанской области из-за подъема воды в реках для движения всех видов транспорта и пешеходов закрыты 12 низководных и 4 наплавных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

По состоянию на 3 апреля, в Рязанской области для движения всех видов транспорта и пешеходов закрыты 12 низководных и 4 наплавных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Мосты закрыты в Александро-Невском, Кораблинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Скопинском, Спасском, Ухоловском и Шацком районах Рязанской области. Временное ограничение движения связано с подъемом воды в реках. В режиме работы вышеуказанных мостов возможны изменения в зависимости от погодных условий.

В Шацком районе закрыто движение по наплавному мосту через реку Цна у села Старо-Чернеево. В Михайловском районе на участке автомобильной дороги между населенными пунктами Покровское-2 и Малинки паводковые воды переливают проезжую часть. На месте выставлены предупреждающие знаки.