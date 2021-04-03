В Рязанской области 4 апреля ожидается небольшой дождь

В Рязанской области 4 апреля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −4…+1 градус, днем +5…+10 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 4 апреля, ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем также местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит −4…+1 градус, днем +5…+10 градусов.

Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.