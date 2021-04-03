В Рязанской области 4 апреля ожидается небольшой дождь
В Рязанской области 4 апреля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −4…+1 градус, днем +5…+10 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 4 апреля, ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем также местами пройдет небольшой дождь,
Будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит −4…+1 градус, днем +5…+10 градусов.
Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.