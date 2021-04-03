В Рязани водитель маршрутки помог потушить загоревшуюся машину

В Рязани водитель автобуса № 41 помог потушить загоревшуюся машину. Об этом рассказал РЗН. инфо старший водитель.

В Рязани водитель маршрутки № 41 помог потушить загоревшуюся машину. Об этом РЗН. инфо рассказал старший водитель в субботу, 3 апреля.

«Водитель автобуса х814та Ланин Сергей помог потушить легковую машину, которая начинала гореть на остановке «Гостиница «Первомайская»», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о ЧП поступило в 9:30. На момент прибытия пожарных загорания не было.