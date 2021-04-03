В Рязани ремонт моста через Трубеж с 7 апреля будет идти и по ночам

В Рязани ремонт моста на улице Каширина с 7 апреля будет идти круглосуточно. Об этом написала глава города Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В Рязани ремонт моста на улице Каширина с 7 апреля будет идти круглосуточно. Об этом написала глава города Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 3 апреля.

Совместно с представителем Агентства стратегических инициатив Алексеем Владимировичем Аноховым и председателем экспертного совета при Правительстве Рязанской области Максимом Юрьевичем Стрельцовым пообщались с подрядчиком и посмотрели, что было сделано за неделю.

«На данный момент выполняется сопряжение моста с полотном на первой и шестой опорах. Этот комплекс работ включает в себя в том числе восстановление основания балок. Также специалисты приступили к ремонту остальных опор. С 7 апреля на мосту начинаются ночные работы, но они не будут шумными и не помешают жителям домов, которые находятся неподалеку от объекта», — говорится в сообщении.

Мэр добавила, что задача на ближайшее время — выйти на реконструкцию основного полотна моста. На следующей неделе будут опущены балки на первом пролете. После этого рабочие приступят к устройству полотна. Оно будет уширяться на 1,5 м с каждой стороны. Реконструкция производится очень аккуратно, без сильных нагрузок на несущие элементы.

«Чтобы полностью восстановить движение по мосту к 1 сентября подрядчик разработал детальный график, согласно которому по правой половине моста к 16 июня будет запущен транспорт. К этому времени здесь уложат полноценный верхний слой асфальтового покрытия, установят барьерные и перильные ограждения. По договору подрядчиком дается гарантия 8 лет на железобетонные конструкции и элементы самого моста и 5 лет на асфальтобетонное покрытие», — добавила Сорокина.

По ее словам, сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком, на некоторых этапах — с опережением. Подрядчик еженедельно предоставляет отчет в администрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что срок муниципального контракта до 1 ноября 2021 года, но подрядчик обещает закончить все основные работы к 1 сентября.