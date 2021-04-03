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В Рязани произошло разбойное нападение на супермаркет на Московском шоссе
Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет на Московском шоссе в Рязани. 18-летний парень недавно приехал из соседнего региона и уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж.

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В полицию обратился работник магазина, который сообщил, что посетитель угрожал ему ножом. Выяснилось, что незнакомец пытался выйти из торгового зала, не оплатив четыре бутылки дорогостоящего алкоголя. Работник службы охраны преградил ему путь. В этот момент злоумышленник достал нож и пригрозил убийством. После этого налетчик скрылся.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и проанализировали записи камер наружного видеонаблюдения. Были получены сведения об автомобиле, на котором мужчина подъехал к супермаркету.

Полицейские установили владельца автомобиля. Рязанец сообщил, что в тот день подрабатывал частным извозом и подвозил к магазину клиента. Операторы системы получения заказов для такси помогли сотрудникам полиции выяснить, с какого телефонного номера был звонок о поездке.

В итоге выяснилось, что к разбойному нападению причастен 18-летний парень, который недавно приехал из соседнего региона. Ранее он был судим за кражу, мошенничество и грабеж.

Злоумышленника разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого взяли под стражу.