В Ростовской области мать связала дочь и морила ее голодом

В Новошахтинске Ростовской области мать держала свою восьмилетнюю дочь на привязи и не давала еды. От голода ребенок жевал одеяло. Полиция организовала розыск женщины.

В Новошахтинске Ростовской области мать держала свою восьмилетнюю дочь на привязи и не давала еды. Полиция организовала розыск женщины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Это выяснилось, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию и скорую.

Ребенок находится в больнице.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней.