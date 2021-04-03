\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
Вск, 04
Пнд, 05
ЦБ USD 76.07 0.26 03/04
ЦБ EUR 89.59 0.64 03/04
Нал. USD 75.4 / 77.4 09:35
Нал. EUR 89.20 / 90.40 01:10
Новости
Коронавирус
Публикации
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
Вчера 18:36
2 984
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
Вчера 15:58
1 167
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
2 305
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 апреля 12:19
1 717
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ростовской области мать связала дочь и морила ее голодом
В Новошахтинске Ростовской области мать держала свою восьмилетнюю дочь на привязи и не давала еды. От голода ребенок жевал одеяло. Полиция организовала розыск женщины.

В Новошахтинске Ростовской области мать держала свою восьмилетнюю дочь на привязи и не давала еды. Полиция организовала розыск женщины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Это выяснилось, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию и скорую.

Ребенок находится в больнице.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней.