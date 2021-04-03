В РГРТУ протестировали систему обработки снимков спутника «Арктика-М»

В РГРТУ протестировали систему обработки снимков спутника «Арктика-М». Показатели полученных снимков гораздо лучшего качества, чем у предыдущих спутников.

Специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета получили первые оптические и инфракрасные снимки и протестировали систему обработки космических изображений первого спутника «Арктика-М», который был запущен на орбиту в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил проректор вуза, доктор технических наук Сергей Гусев.

«РГРТУ специализируется на разработке программного обеспечения для обработки съемочной информации из космоса. В проекте „Арктика-М“ наша задача — прием и наземная обработка снимка, который пригоден для извлечения и анализа информации. Сейчас мы получили первые инфракрасные снимки со спутника и можем говорить о том, что система показала себя очень хорошо, как и протестированная ранее система передачи изображений в видимом диапазоне», — рассказал Гусев.

По его словам, информация с многоканальных съемочных бортовых систем космического аппарата позволяет оперативно отслеживать динамику различных процессов в арктическом регионе — погоды, ледовой обстановки на северном морском пути и так далее.

Как пояснил ведущий научный сотрудник входящего в состав РГРТУ НИИ обработки аэрокосмических изображений «Фотон» Николай Егошкин, показатели полученных снимков гораздо лучшего качества, чем у предыдущих спутников, применяемых для глобального мониторинга.