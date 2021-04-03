В Песочне появится мемориальный комплекс рязанским летчикам

В Рязани возле школы № 75 появится мемориальный комплекс рязанским летчикам. Мэр Елена Сорокина в субботу, 3 апреля, посетила сквер «Вишневый сад» на улице Песоченской и площадку у школы.

В Рязани возле школы № 75 появится мемориальный комплекс рязанским летчикам. Мэр Елена Сорокина в субботу, 3 апреля, посетила сквер «Вишневый сад» на улице Песоченской и площадку у школы, где планируется благоустройство мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Преображение сквера «Вишневый сад» проводится в несколько этапов. Это областная программа поддержки местных инициатив. В 2017 году благодаря привлечению областного, городского финансирования и софинансирования со стороны жителей здесь появилась благоустроенная зеленая зона, тропинки и дорожки, установлен большой детский игровой комплекс, уличные тренажеры, силами активистов высажены именные вишневые деревья. По словам главы города, в 2018 году благоустройство «Вишневого сада» продолжилось — была устроена многофункциональная спортивная площадка, заасфальтированы прилегающие пешеходные дорожки, установлены дополнительные элементы игрового оборудования на детской площадке. В 2019 году была расчищена от поросли территория от улицы Малиновой до Шереметьевской и заасфальтированы пешеходные тропинки. В этом году предполагается проведение планировки территории, устройство газона и асфальтирование пешеходных дорожек.

«Местные жители планируют продолжить озеленение этой территории, и мы им в этом обязательно поможем — выделим саженцы из питомника дирекции благоустройства города. Также активисты попросили оказать содействие в проведении субботника и направить на этот участок технику для вывоза мусора и веток. Поможем в проведении субботника, — написала Сорокина. — Поблагодарила активистов за стремление сделать наш город лучше. Приятно, что в Рязани есть такие неравнодушные люди, созидатели, которые создают вокруг себя красоту и порядок, заряжают своей энергией и позитивом окружающих».

Далее глава города посетила территорию рядом со школой № 75, где в этом году планируется начать реализацию проекта по благоустройству мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Здесь предполагается выполнить устройство освещения, асфальтирование дорожек, установку мемориала, лавочек и урн. Впоследствии у мемориала планируется проводить патриотические мероприятия, экскурсии, вахты памяти и дежурство почетного караула представителями отряда имени Героя Советского Союза Серафима Кирилловича Бирюкова. «В этом году территория будет расчищена и заложено основание дорожек. Этот проект рассчитан не на один год», — добавила мэр.

Также обсудили инициативу активистов общественного самоуправления о создании единого пешеходного маршрута, в который предлагается закольцевать Дубовую рощу, Вишневый сад, новый сквер за школой 75.

«Эта благоустроенная зона будет опоясывать микрорайон. Рабочее название такого променада — „Вишневый бульвар“. Эта идея очень понравилась, мы взяли ее в проработку», — подытожила Сорокина.