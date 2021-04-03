В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли оба водителя
В Москве столкнулись автомобили такси и каршеринга. Погибли оба водителя.
В Москве столкнулись автомобили такси и каршеринга. Погибли два человека, сообщил столичный дептранс в
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.
Жертвами оказались водители обеих машин. Сейчас на месте аварии работают оперативные службы.
Водитель каршеринга, который на большой скорости врезался в автомобиль такси, пытался скрыться от полиции. При этом он выехал на полосу встречного движения, сообщает
Опубликованы видео с места аварии и сам момент ДТП.