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В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли оба водителя
В Москве столкнулись автомобили такси и каршеринга. Погибли оба водителя.

В Москве столкнулись автомобили такси и каршеринга. Погибли два человека, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 10. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Москве.

Жертвами оказались водители обеих машин. Сейчас на месте аварии работают оперативные службы.

Водитель каршеринга, который на большой скорости врезался в автомобиль такси, пытался скрыться от полиции. При этом он выехал на полосу встречного движения, сообщает МК. В ГИБДД сообщили, что январе мужчин был лишен прав за отказ от медосвидетельствования.

Опубликованы видео с места аварии и сам момент ДТП.