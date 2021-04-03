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В Минцифры исключили, что приложения смартфонов передают данные россиян иностранным компаниям
Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян, в том числе иностранным компаниям. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян, в том числе иностранным компаниям. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Минцифры уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян.

Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы.

Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Об этом сообщили эксперты АНО «Информационная культура», пишет «Коммерсантъ». В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.