В Касимовском районе на пожаре погибли двое человек

В селе Пустынь Касимовского района произошел пожар. О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14. Погибли двое человек.

В селе Пустынь Касимовского района произошел пожар. О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

На пожаре погибли двое человек: женщина 1962 и мужчина 1989 года рождения.

На тушение выехали два автомобиля и семь пожарных. В доме сгорел пол. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.