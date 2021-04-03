В Касимовском районе на пожаре погибли двое человек
В селе Пустынь Касимовского района произошел пожар. О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14. Погибли двое человек.
В селе Пустынь Касимовского района произошел пожар. О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14, сообщается на
На пожаре погибли двое человек: женщина 1962 и мужчина 1989 года рождения.
На тушение выехали два автомобиля и семь пожарных. В доме сгорел пол. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.