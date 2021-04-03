В Гидрометцентре прогнозируют «температурную уравниловку» в регионах России

В Гидрометцентре рассказали, что в центральных регионах в ближайшие пять дней будет теплеть. Жителей России ждет «температурная уравниловка».

В Гидрометцентре рассказали, что жителей страны ждет «температурная уравниловка». В центральных регионах в ближайшие пять дней будет теплеть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что Европейскую Россию ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов.

К среде, 7 апреля, температура в Центральной России вырастет до +13.

«Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», — добавил Вильфанд.